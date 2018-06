Donna aggredita da tre cani a Villa Pamphili: individuata e denunciata la proprietaria

Denunciata dai carabinieri una 43enne romana per lesioni personali, omessa custodia e malgoverno di animali. La donna è stata identificata dai carabinieri della stazione Gianicolense come proprietaria di tre cani di grossa taglia che domenica scorsa aggredirono una 45enne romana che passeggiava all'interno del parco di Villa Pamphili.Le indagini iniziarono quello stesso pomeriggio quando la vittima, che riportò ferite all'avambraccio guaribili in 10 giorni, denunciò l'accaduto. I carabinieri hanno anche affidato gli animali, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e sottoposti alle prescritte vaccinazioni, ad una struttura veterinaria per effettuare il percorso di sorveglianza sanitaria in relazione al trattamento antirabbica e alla valutazione della loro pericolosità.La proprietaria ha anche ricevuto specifiche prescrizioni per le modalità di custodia dei cani mediante la realizzazione di idoneo recinto.