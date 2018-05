Roma, sos buche, il boom dei risarcimenti: 80 richieste al giorno

di Ernesto Menicucci

C'era la neve, lo scorso 26 febbraio. E, subito dopo, c'era una città che si leccava le ferite: strade sgretolate dal ghiaccio, tronchi già malmessi che crollavano al suolo colpendo persone e auto. E, da allora, c'è stato il secondo effetto a catena: una processione virtuale per chiedere il risarcimento per danni. Tutti contro il Campidoglio, per la cattiva manutenzione delle strade, per lo stato comatoso delle aree verdi o delle alberature. Sono passati poco più di due mesi, ma all'Adir, la Mutua...