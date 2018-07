Buche Roma, la mamma di Elena Aubry a Raggi: «Vieni a tapparle con me»

di Mario Ajello

Suona il telefono di Graziella Viviano, mentre questa Madre Coraggio delle Buche sta cerchiando di giallo l'ennesima voragine killer con la sua bomboletta spray. «Pronto?». Dall'altra parte del pianeta, un gruppo di giornalisti dal Giappone, dove le strade sono liscissime, l'ha chiamata per fissare un appuntamento. Lei dice loro: «Ma come avete fatto a sapere che esisto?». Risposta: «Il mondo è piccolo». E ora da Tokyo vengono a Roma, per conoscere Graziella, per chiederle di sua figlia -...