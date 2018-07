Roma, Borghesiana, munizioni e 110 kg di droga nascosta sotto al letto: arrestano trafficante

Grazie a una mirata attività antidroga, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 33enne albanese, con precedenti e senza occupazione, per detenzione di sostanze stupefacenti. Indagando negli ambienti dello spaccio di droga in zona Borghesiana, i militari hanno localizzato l’abitazione dell’uomo, in via Forma Rotta, dove avevano sospetti nascondesse armi e droga. Ieri sera, scattato il blitz, i carabinieri hanno bloccato il malvivente e rinvenuto e sequestrato, dopo accurata ispezione, 11 bustoni di plastica contenenti 110 kg di marijuana, nascosti sotto la rete del letto.



Successivamente, all’interno dell’armadio, i militari hanno trovato una pistola modello «Beretta 98» calibro 7.65, risultata rubata nel 2008, completa di caricatore; 10 cartucce calibro 9x21; un paio di manette senza matricola; un passamontagna; una banconota da 50 euro palesemente contraffatta e la somma in contati di 150 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Il trafficante è stato ammanettato e portato in carcere a Regina Coeli.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



