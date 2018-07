Roma, bimbo di 4 anni rischia di annegare nella piscina di uno stabilimento: è grave

Un bambino di 4 anni è stato soccorso oggi in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare nella piscina di uno stabilimento balneare. È accaduto nel primo pomeriggio a Torvaianica,...

Terribile scoperta in un condominio a Colli Aniene. Un uomo sui 30 anni è stato trovato morto in uno scantinato di via Ernesto Rossi. La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa ieri...