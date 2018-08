Roma, Aurelio, rapina supermercato e aggredisce il vigilante: arrestato

Alcuni agenti del reparto volanti sono intervenuti in un supermercato in via di Valle Aurelia, dove un cittadino georgiano di 21 anni aveva commesso una rapina. L’uomo, dopo aver rubato diversi generi alimentari, aveva oltrepassato le casse aggredendo il personale della vigilanza per cercare di darsi alla fuga. Rintracciato subito dopo dai poliziotti, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle e arrestato per rapina aggravata.

Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37



