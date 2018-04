Atac, stop finti invalidi: niente paga per i fannulloni

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando hanno fatto sapere all'Atac di avere un'«inidoneità temporanea» - cioè un impedimento passeggero per motivi di salute - probabilmente si aspettavano che le cose sarebbero andate nel solito modo: cioè con un trasferimento comodo-comodo dietro una scrivania. Invece stavolta la partecipata dei trasporti di Roma ha cambiato spartito: di impiegati, nei palazzoni di via Prenestina, ce ne sono pure troppi, ben 1.216 su quasi 12 mila addetti. Altri, non ne servono proprio, finirebbero a fare nulla. Ecco...