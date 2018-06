Prati, un altro bus rischia di prendere fuoco: il conducente interviene con l'estintore

di Andrea Nebuloso

Nuovo principio d'incendio per un bus dell'Atac. E' successo poco dopo le 14, in viale Mazzini, all'altezza della Corte dei Conti: un autista della linea 495 ha visto uscire del fumo dalla parte posteriore della vettura. Il conducente ha subito fermato il mezzo, e fatto scendere di corsa i passeggeri: quindi, ha preso l'estintore e ha provveduto a spegnere il principio di incendio. Dal vano motori si era già sprigionato del fumo. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'azienda di trasporto capitolina e la polizia municipale. Nessuna conseguenza per le persone che erano sull'autobus, ma solo tanto spavento.