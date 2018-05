Bus in fiamme a Roma, procura dispone perizia

Si allarga l'indagine della Procura di Roma avviata dopo i due casi di incendio a mezzi dell'Atac registrati a 24 ore di distanza. Il primo in via del Tritone, l'8 maggio scorso, il secondo nella centralissima piazza Venezia avvenuto ieri. Gli episodi verranno trattati in un unico procedimento al momento ancora senza iscrizioni nel registro degli indagati ma nel quale il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Mario Dovinola, che hanno ricevuto una prima informativa dai vigili del fuoco, ipotizzano il reato colposo di danno in tema di incolumità pubblica.



Nelle ultime ore l'indagine ha registrato un'accelerazione con l'affidamento di una perizia ad un ingegnere meccanico che avrà il compito di stabilire le cause degli incendi. Il perito avrà a disposizioni alcuni giorni per capire se c'è un filo che collega i vari casi e se gli interventi di manutenzione effettuati sui mezzi siano stati appropriati. Alla luce delle conclusioni della perizia, nel caso in cui emergessero negligenze nelle procedure e carenze dei materiali utilizzati per riparare gli autobus, non è escluso che le indagini possano allargarsi anche ai casi di incendi registrati nei mesi scorsi. Il procedimento assumerebbe, quindi, i contorni di una maxi-indagine, la prima di questo genere a Roma, sui bus andati in fiamme mentre trasportavano gli utenti.

Dall'inizio del 2018 sono andati a fuoco 11 bus, 22 nel 2017, 14 nel 2016. Proprio negli ultimi giorni, però, la situazione sembra essersi ulteriormente aggravata con i due episodi avvenuti nel cuore di Roma e con quello registrato nel quartiere dell'Infernetto, area sud della Capitale. Dall'inizio dell'anno sono stati undici i mezzi divorati dalle fiamme e solo il caso e la prontezza di riflessi dei conducenti, come nel caso della linea 63 in via del Tritone, hanno evitato che gli incidenti si tramutassero in vere e proprie tragedie. L'attività istruttoria dei magistrati di piazzale Clodio non si ferma qui. Nei prossimi giorni, infatti, verranno acquisiti documenti presso l'officina, la stessa di entrambi i mezzi andati in fiamme, dove è stata svolta la manutenzione e dove sono stati compiuti in vari controlli.

