Roma, odore di bruciato su un altro bus Atac: panico tra i passeggeri

Ancora paura a Roma. Un repentino odore di bruciato su un autobus dell' Atac della linea 80, ha provocato reazioni di paura tra i passeggeri presenti sul mezzo. L'odore pungente si è sprigionato nella zona posteriore del bus all' altezza di via Rossini (percorsa per una deviazione).



Alcuni passeggeri hanno cominciato a gridare seminando il panico e spintoni. L'autista ha prontamente aperto tutte le porte consentendo l'uscita precipitosa di tutti i presenti. Dopo un attento controllo al motore e al mezzo l'autista ha comunque ripreso la corsa, ma diversi passeggeri sono rimasti a terra per paura.





Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA