Roma, autista dell'Atac licenziato: era in congedo ma guidava il bus in un'altra azienda

di Michela Allegri

Prima di fronte ai datori di lavoro e poi di fronte ai giudici, si è giustificato dicendo di avere solo fatto una cortesia a un collega. Ma non è bastato. È stato licenziato in tronco, disposizione confermata dal Tribunale del lavoro e, ieri, anche dalla Cassazione. Sul banco degli imputati, un autista dell'Atac che, durante un giorno di assenza giustificata per congedo parentale, invece di rimanere a casa si era messo al voltante dell'autobus di una società «satellite», legata alla...