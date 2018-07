Anzio, le due auto finiscono nel fosso dopo il frontale: ferite due donne

Scontro frontale questa mattina intorno alle 9 in via delle 5 Miglia all'altezza di via Pascarella: due veicoli, per cause ancora al vaglio della polizia locale diretta dal comandante Sergio Ierace, sono venuti in contatto riportando gravi danni. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente: a quanto pare il primo veicolo, una Ford Focus, procedeva in direzione Nettunense, mentre l'altro veicolo una Renault Clio procedeva in direzione mare.

A causa dell'urto le due auto sono finite all'interno di un fosso. Alla guida di mezzi c'erano due donne: una 27enne di Anzio e una 50enne di Nettuno, che sono state immediatamente soccorse e trasportate presso il pronto soccorso di Anzio da due ambulanze del 118. Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi tecnici stradali per accertare le responsabilità e poi ripristinare la viabilità che è stata chiusa per circa due ore. Tramite il servizio di pronto intervento comunale si è provveduto alla pulizia del tratto di strada interessato dal grave incidente.