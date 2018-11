Roma, dramma della solitudine: anziana morta in casa da giorni, a vegliarla i gattini

Ultimo aggiornamento: 10:07

Dramma della solitudine alla Borghesiana. Un'anziana, Gina Helena B., è stata trovata morta nella tarda serata di martedì all'interno del suo appartamento in via Beata Suttner. A vegliarla, al buio, c'erano i suoi due gattini. Della donna i vicini di casa non avevano ormai notizie da giorni. Nessuno l'aveva più vista entrare e uscire dal palazzo e chi aveva bussato non aveva ricevuto alcuna risposta. Da qui la decisione di chiamare il 112. Sul posto insieme con la polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno forzato il portone di casa e hanno trovato la signora deceduta, presumibilmente già da parecchi giorni a detta del medico del 118 che ne ha constatato il decesso. In casa mancava la corrente, la signora viveva al buio e sul tavolo c'era la montagna di bollette non pagate. "Non aveva soldi, era sola e senza nessuno che la potesse aiutare", raccontano i condomini. "Adesso speriamo che qualcuno si prenda cura dei suoi micetti".