Roma, i documenti non sono pronti: aggrediscono e sequestrano gli impiegati dell'ambasciata

Paura ieri pomeriggio all'ambasciata del Benin a Roma dove due uomini, di fronte alla risposta che i loro documenti non erano pronti, hanno aggredito un impiegato e sequestrato i dipendenti rinchiudendoli dentro la sede di via XX Settembre, in zona Castro Pretorio.



A quanto ricostruito, i due cittadini africani sono entrati pretendendo la consegna dei documenti d'identità che avevano richiesto la mattina. Quando hanno saputo che non erano pronti sono andati su tutte le furie. Hanno aggredito un dipendente, preso a calci e pugni i mobili e bloccato le porte d'uscita con delle sedie. Sul posto sono poi arrivati l'ambasciatore e la polizia che è entrata all'interno liberando i dipendenti e arrestando i due uomini. Oggi ci sarà il processo per direttissima . © RIPRODUZIONE RISERVATA