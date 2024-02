Soldi americani alla Russia per mantenere l'ambasciata a Mosca: ecco le aziende (collegate al Cremlino) che ricevono i fondi

Nonostante le sanzioni che l'America e tanti altri paesi hanno inflitto alla Russia a seguito dell'invasione in Ucraina, sembrerebbe che gli Stati Uniti abbiano versato nelle tasche di Mosca più di 8 milioni di dollari dall'inizio del conflitto. È quanto emerge da un'indagine condotta da Newsweek, che ha raccolto preziose dichiarazioni da parte di importanti funzionari statunistesi. Tra chi ha denunciato questa incongruenza nella politica della Casa Bianca c'è il deputato repubblicano dell'Idaho Russ Fulcher: «Anche se questi contratti sono relativamente piccoli, sto lavorando a una proposta di legge per fermare gli investimenti americani in Russia».