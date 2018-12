Roma, Raggi a Ostia: «Giù il Mednet, primo stabilimento abusivo, poi tutto il “lungomuro”»

«Siamo ad Ostia per l'abbattimento del primo stabilimento abusivo». Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi, che, insieme alla presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, ha dato il via alla demolizione del Med Net, lo stabilimento balneare abusivo sulla spiaggia di Ostia, all'altezza della foce del canale dei pescatori.



«La ruspa è in azione - continua la Raggi - Abbiamo già avviato la l'attività per l'abbattimento dei chioschi abusivi e oggi arriva a conclusione l'iter iniziato due anni e mezzo fa. È un momento storico, iniziamo l'abbattimento del 'lungomurò. I cittadini potranno tornare a vedere il mare, a scendere in spiaggia».



Ultimo aggiornamento: 13:10

