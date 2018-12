Ostia, sarà il Mednet il primo stabilimento abusivo abbattuto: domani ruspe in azione

Addio stabilimento Mednet, uno dei più noti sul "lungomuro" di Ostia. Il Campidoglio è pronto a muovere le ruspe Dopo un primo sopralluogo questa mattina, i caterpillar domani butteranno giù il Mednet, il primo stabilimento interamente abusivo che sarà demolito. Lo storico impianto, da tempo tuttavia in stato di abbandono, non aveva mai regolarizzato la propria posizione. La concessione è decaduta la scorsa estate a luglio. Per la demolizione sono stati stanziati 30 mila euro dal Comune di Roma. Ad attivare l'iter di decadenza della concessione che poi porterà domani all'abbattimento della struttura è stata la commissione straordinaria del X Municipio, guidata dall'allora prefetto Domenico Vulpiani. L'impianto che sorge alla foce del Canale dei Pescatori era gestito dall'ex presidente del Sib, Fabrizio Fumagalli.



«Domani (martedì 11 dicembre) - annuncia la sindaca Virginia Raggi - ci sarà una grande operazione ad Ostia andremo ad abbattere per la prima volta uno stabilimento completamente abusivo. Abbiamo lavorato tanto per arrivarci, raccolto tutti gli atti e seguito tutte le procedure necessarie». Sarà la prima volta che un intero stabilimento balneare verrà abbattuto, sino ad oggi, sul Litorale, erano stati demoliti solo chioschi.

Ultimo aggiornamento: 19:58

