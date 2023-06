Roma, clochard punta un coltello alla gola di un negoziante: paura in Prati

Le urla, la paura, il coltello. Nella giornata di martedì 13 giugno, un clochard ha puntato un coltello alla gola di un negoziante a Prati , in via Ottaviano . La minaccia è avvenuta a seguito delle rimostranze manifestate dal commerciante per i più volte richiamati atti osceni in luogo pubblico posti in essere dai senzatetto nel quartiere.

A riportare i fatti, una dipendente del negozio limitrofo a quello in questione, imbattutasi spiacevolmente nell’evento. Non ci sono stati feriti, ma il disagio e il degrado narrato dai dipendenti e dagli esercenti delle attività commerciali si fa preponderante nella via. I clochard sono stati più volte ripresi per aver compiuto atti che hanno arrecato disagio e repulsione ai passanti e ai lavoratori. Nonostante le chiamate di emergenza, i senzatetto bivaccano nella zona. Spesso senza creare problemi, altre volte (come in questo caso) arrivando a violenze e minacce.