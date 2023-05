Treni bloccati in uscita da Roma verso Nord. Odissea per più di mille tifosi della Lazio diretti a Milano: «Fermi da quasi 3 ore»

Treni in forte ritardo a Roma, in direzione Nord: odissea per migliaia di tifosi laziali per andare a Milano a vedere Milan-Lazio. Il treno è fermo dopo Tiburtina da quasi 2 ore e mezzo: inizialmente per un convoglio davanti si è fermato per un guasto a Capena. Ma poi il treno dietro ha buttato giù cavi corrente ed è finito senza elettricità e non è mai ripartito. Ci sono oltre mille laziali in treno.

Caos totale a Termini, ritardi fino a 120 minuti. In corso gli interventi tecnici per il ripristino della normale circolazione. Nel frattempo alla stazione Termini si registra la calca di viaggiatori in attesa di partire per il weekend.

Trasporti a Roma tra guasti, ritardi e chiusure: l'odissea di metro e bus. «La linea B è la peggiore»

«Manca la corrente in treno, non funzionano i bagni e aria condizionata», racconto un tifoso sul mezzo. «La gente è furiosa e si vedono scene di panico». Qualcuno avrebbe provato ad aprire le porte manualmente ma ci sono gli steward che presidiano e la «gente è accalcata».