Venerdì 14 Luglio 2023, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:05

La miccia a Monte Testaccio si è accesa all'alba davanti al piazzale principale dove un gruppo di ragazzi ha iniziato prima a gridare e poi a picchiarsi. Una rissa che la notte tra domenica e lunedì ha coinvolto almeno 20 ragazzi e che si è conclusa con i cassonetti rovesciati. I residenti hanno chiamato le forze dell'ordine ma al loro arrivo, i poliziotti non hanno trovato più nessuno. Solo i residenti del rione che, ancora una volta, hanno passato la notte in bianco. «Siamo stati svegliati all'alba dagli schiamazzi - racconta Laura Francesconi, una residente - poi la situazione è degenerata in pochi istanti. Scesa in strada insieme ad alcuni vicini, quei ragazzi si sono spintonati. Sono volati calci e pugni, alla fine si sono lanciati anche i cassonetti della spazzatura».

GLI INTERVENTI

Dunque ancora un episodio di malamovida nella strada dei locali di Testaccio. L'ultimo è dello scorso 8 aprile quando è scoppiata una rissa tra due compagnie di giovani che si sono trovate nel piazzale dei locali. Alticci e su di giri, dopo un diverbio i sono passati alle mani tanto che i buttafuori sono intervenuti nel tentativo di sedare la rissa. Da mesi il rione è nel mirino dei controlli di polizia e carabinieri. Per un locale è stata disposta la sospensione della licenza. Mentre per un altro, dallo scorso febbraio era stata decisa una sospensione all'attività per dieci giorni. Una sospensione scattata dopo che una ragazza di 15 anni, è stata trovata svenuta a terra.

Fregene, maxi rissa con feriti. Un papà: «Mio figlio rovinato da quelle bestie, gli hanno rotto naso e denti e rischia un occhio»

Ancora: dallo scorso novembre, è stato aperto un tavolo di lavoro per mettere a punto controlli e accertamenti lungo la strada dei locali. Un tavolo coordinato dal distretto Viminale in collaborazione con i residenti e le associazioni di quartiere. Eppure nonostante i continui interventi delle forze dell'ordine che hanno riportato, almeno in parte, la situazione alla normalità, i residenti continuano a segnalare gravi episodi anche legati allo spaccio di droga. Come quello registrato nella notte tra il 22 e il 23 aprile, e ripreso dalle telecamere dei residenti: nei fotogrammi sono stati ripresi due ragazzi che per sniffare cocaina, si nascondono dietro una macchina.

«L'allarme dei locali e delle notti senza regole a Testaccio - racconta Marco Lanni, un altro residente - sembrava essere rientra. Invece nel weekend, abbiamo assistito a un'altra scena vergognosa».