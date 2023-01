Sabato 14 Gennaio 2023, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:34

L'hanno trovata lungo la banchina del Tevere. A segnalare il corpo della ragazza ormai senza vita è stato uno sportivo che ha notato il corpo steso all'altezza di ponte Giuseppe Mazzini, sul Lungotevere Sangallo. Incaricati delle indagini sono ora gli agenti del distretto Trevi -Campo Marzio e della polizia fluviale che dovranno ricostruire le ultime ore di vita di Sara Girelli, 28 anni, diplomata al liceo artistico e impiegata come borsista all'università.



I RILIEVI

Da quanto accertato, la giovane era sparita da alcune ore da casa e la mamma era già in allarme. Non sarebbe rientrata a casa dopo una serata trascorsa fuori. Tuttavia gli investigatori hanno impiegato diverse ore prima di accertarne l'identità. Nella borsa, trovata poco distante dal corpo della ragazza, non c'erano infatti i documenti. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi: dal gesto volontario all'incidente. I poliziotti intanto hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il fiume. I fotogrammi saranno determinanti per stabilire se la ragazza era sola al momento del decesso. È stata inoltre disposta l'autopsia: sul corpo non c'erano lesioni o segni di violenza. Solo l'esame autoptico potrà chiarire cosa ha causato la morte della 28enne e stabilire se si sia lanciata o meno, dal ponte. Infine, per tutta la mattinata gli uomini della Scientifica hanno proceduto con i rilievi sul luogo del ritrovamento. Gli investigatori per ore hanno lavorato per trovare tracce e indizi per ricostruire la dinamica dei fatti. In serata i poliziotti hanno proceduto con il sequestro del pc e del telefono della ragazza. La chiave per risolvere il giallo sulla morte della ragazza, potrebbe trovarsi tra le chat e i tabulati telefonici. Intanto un particolare: quando è stata trovata, Sara indossava abiti eleganti.