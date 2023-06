Mercoledì 14 Giugno 2023, 00:01

Oggi la Mille Miglia, domani il concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti alle Terme di Caracalla - che ieri, oggi e sabato ospitano i Negramaro - venerdì e sabato Vasco Rossi all’Olimpico. Quattro giorni di grandi eventi, nella Capitale, con relativi piani straordinari per la mobilità: oggi, per l’approdo della celebre corsa delle auto d’epoca, dalle 14 a mezzanotte circa via Veneto (già transennata nei giorni scorsi) sarà chiusa al traffico tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni, in entrambi i sensi di marcia. Saranno quindi deviate le linee di bus 52, 53, 61, 100, 160, 590, nMA, MA e n201. Da domani fino alle 20 di sabato, poi, lo stesso tratto di strada sarà chiuso solo in direzione di piazza Barberini.

Meteo Roma, perché continua a piovere? La meteorologa: «Contrasto tra masse d'aria, svolta dal weekend»

I CONCERTI

Domani, poi, nuova data del tour romano di Venditti e De Gregori alle Terme di Caracalla. Il concerto comincerà alle 21: l’area dell’evento è raggiungibile anche con il trasporto pubblico con la linea B della metropolitana: la fermata più vicina è Circo Massimo. Di notte sullo stesso percorso della metro B c’è la linea di bus nMB e, tra le altri, gli autobus 3Nav, 75, 81, 160, 628, 671, 714 e, di notte, nMC, che segue il percorso della metro C. Possibili disagi infine, nelle sere di venerdì e sabato, per la circolazione nei dintorni del Foro Italico, per le esibizioni di Vasco.