Roma meta preferita per le vacanze di Natale e Capodanno: +23% di turisti. Francesi, spagnoli e olandesi i più numerosi

La maestà del Colosseo e la santità del Cupolone hanno fatto strage di cuori fra i turisti. I dati certificati e diffusi dall'Ente bilaterale del turismo del Lazio accreditano la Capitale di un +23% di visitatori per le vacanze di Natale e Capodanno rispetto al 2019, anno pre-Covid, mentre si supera il 37% in più rispetto allo scorso anno. «Dati che confermano quanto Roma sia tornata appetibile sul mercato turistico internazionale. Grazie al lavoro di pianificazione e di promozione dei grandi eventi che insieme al sindaco Gualtieri abbiamo messo in campo in questi mesi», commenta in una nota l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato.

Numeri che vanno ad affiancare quelli che impalmano la Capitale come seconda città europea per hotel di lusso, subito dietro Londra.

E che vanno a braccetto con quelli diffusi da Jetcost, motore di ricerca per tariffe aeree, hotel e autonoleggi, che indicano la città eterna come meta preferita per finire il 2023 e iniziare il 2024 per francesi, spagnoli e olandesi. Le ricerche di voli per la Capitale e di alberghi sono cresciute rispettivamente del 20 e del 24% sul '22.

Esulta Federalberghi, seppur riservandosi di aspettare prima il...Var: «Le elaborazioni, da considerarsi ancora provvisorie, in quanto basate sulle prenotazioni finora ricevute e ancora soggette a variazioni soprattutto per ciò che riguarda le cancellazioni sotto data, stimano ad oggi 310.000 arrivi e 703.000 presenze, rispettivamente +37,78 per cento e +37,84 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo di Capodanno 2024 negli esercizi ricettivi di Roma Capitale sono stimati ad oggi 388.000 arrivi con +31,97 per cento e 925.000 presenze con +35,04 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente». Esultanza commentata così dal presidente Giuseppe Roscioli: «L'auspicio è che questa ottima tendenza non si arresti nel 2024, anno pregiubilare di fondamentale importanza per il consolidamento del nostro turismo».

Tornando ai dati elaborati da Jetcost è interessante notare la classifica fra le città italiane secondo la nazionalità dei turisti interessati a visitarle. La perenne sfida Milano-Roma finisce con un salomonico 3-3, con tedeschi, britannici e portoghesi attratti più dal Duomo che dal Colosseo. Terza forza Venezia, sul gradino più basso del podio per le preferenze di britannici, francesi e spagnoli, ma solo sesta per i turisti provenienti dalla Germania - che, a sorpresa, dopo Milano e Roma guardano a Napoli e a Catania prima di farsi rapire dalla Laguna - e quarta per i portoghesi che le preferiscono Firenze.

Sognata dagli stranieri, meno dai turisti italiani. Dai dati Jetcost, infatti, Roma è solo 17^ per ricerche domestiche in ambito mondiale. Prima è Parigi davanti Amsterdam e Barcellona. Fra le nostre città gli italiani preferiscono Napoli, undicesima, e Milano 14^. Solo quinta Londra che paga la Brexit e la necessità di esibire il passaporto alla frontiera, oltre che per il rialzo dei prezzi. Questa la classifica complessiva:

1. Parigi; 2. Amsterdam; 3. Barcellona; 4. Praga; 5. Londra; 6. Vienna; 7. New York; 8. Budapest; 9. Madrid; 10. Tenerife; 11. Napoli; 12. Dubai; 13. Lisbona; 14. Milano; 15. Valencia; 16. Sharm El Sheikh; 17. Roma; 18. Catania; 19. Palermo; 20. Siviglia; 21. Berlino; 22. Gran Canaria; 23. Bucarest; 24. Malta; 25. Bruxelles; 26. Copenaghen; 27. Dublino; 28. Malaga; 29. Fuerteventura; 30. Torino.