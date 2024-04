Roma, malvivente spacca il vetro di un’auto, ci entra dentro e ci si mette a dormire

L’ennesimo vetro in frantumi nel quartiere Esquilino, a spaccarlo è stato un malvivente che, dopo averlo fatto, si è messo a riposare all’interno del veicolo. Luca, il proprietario, lo ha sorpreso ma non è riuscito a trattenerlo. «L'auto era parcheggiata in Via La Marmora, angolo col mercato Esquilino. Io abito in Via Principe Amedeo, il pomeriggio la mia compagna aveva parcheggiato l’auto lì alle 17:30. Dopo essere andati a cena, siamo tornati alla macchina per riaccompagnare una nostra amica, proprio lei ha notato che c’era qualcuno dentro. La mia compagna nel frattempo stava per aprire l’auto e si è resa conto anche lei che c'era qualcosa di strano. A quel punto si è spaventata e si è allontanata senza proferire parola. Io ero poco più dietro con il cane, stavo ancora realizzando, quando il ragazzo è uscito dalla macchina e si è messo a correre.

Ho lasciato di scatto il cane alla mia amica e l ho inseguito urlando fino a piazza Vittorio dove è scomparso nel nulla». Dopo aver provato a raggiungerlo senza successo, Luca ha chiamato le forze dell’ordine. «Sono arrivate le guardie e hanno fatto la segnalazione, il giorno dopo ho sporto denuncia dai Carabinieri di Via Petrarca. Purtroppo nei pressi del mercato, c’è una situazione terribile che va avanti da tempo. C’è una delinquenza e uno sporco incredibili, quella zona andrebbe tutelata. Nel rione il fatto dei finestrini sta diventando seriale. È sotto gli occhi di tutti e qualcuno dovrebbe occuparsi di risolvere concretamente. I senza fissa dimora andrebbero sistemati in un posto idoneo ad accogliergli e i controlli andrebbero intensificati».