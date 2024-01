Roma, incendio a piazzale Clodio: anziana muore in casa. Rogo forse partito da un bollitore lasciato acceso

Sono stati i vicini di casa, allarmati dal forte odore di fumo, a chiamare i soccorsi ieri mattina intorno alle 10 in via Ildebrando Goiran a piazzale Clodio. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, insieme ai carabinieri della vicina stazione, per Maria Pirozzi, romana di 75 anni, non c'era già più nulla da fare. L'anziana, e proprietaria dell'appartamento al secondo piano dell'elegante palazzina, è morta avvolta dalle fiamme che dalla cucina si sono velocemente propagate alla camera da letto dove è stata trovata dai vigili del Fuoco. Dopo aver domato le fiamme è stata eseguita una prima perizia tecnica. La miccia sarebbe dunque partita da un bollitore lasciato acceso. Ma per i militari tutte le ipotesi sono ancora al vaglio, anche il gesto estremo. Gli investigatori hanno intanto posto sotto sequestro l'appartamento e nelle prossime ore procederanno con ulteriori accertamenti ed è stata richiesta una perizia per accertare le cause del rogo.

I SOCCORSI

IL RICORDO

L'allarme è scattato intorno alle 10 di ieri. I vicini di casa hanno avvertito un forte odore di bruciato arrivare dall'appartamento al secondo piano e hanno tentato per diversi minuti di contattare la padrona di casa. Prima suonando al campanello poi, bussando con insistenza alla porta. Non ottenendo alcuna risposta hanno chiamato i soccorsi. In una manciata di minuti i vigili del Fuoco sono arrivati sul posto ma una volta all'interno dell'appartamento hanno capito che la situazione era già compromessa. L'anziana sarebbe morta per l'esalazioni del fumo e poi avvolta dalle fiamme. Fino alle 14 la strada è stata chiusa al transito per consentire ai militari di procedere con i rilievi e avviare le indagini. Mentre i pompieri hanno confermato che le fiamme hanno danneggiato solo l'appartamento al secondo piano. Non è stato quindi necessario richiedere il sequestro della palazzina. Una volta terminate le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata riaperta.«La signorina Maria era una donna molto discreta» racconta Mario Iannucci, residente della palazzina di via Ildebrando Goiran: «Era arrivata qui circa 20 anni fa - ricorda il vicino- insieme al papà di cui si è presa cura fino alla morte. Lei è rimasta a vivere qui, da sola però si vedeva spesso in giro per il quartiere. La incontravo spesso al bar o al supermercato qui di zona. Nell'ultimo periodo suo fratello veniva spesso a trovarla. Purtroppo non abbiamo potuto fare nulla per salvarla, quando ci siamo accorti del fumo era già troppo tardi». Sono sconvolti e addolorati i vicini di casa dell'anziana: «Era una signora molto discreta» ricorda Roberto Iacolucci, un altro residente: «Abbiamo temuto il peggio quando abbiamo sentito l'odore di bruciato e purtroppo, così è stato. Non ci siamo accorti di nulla fino a quando ormai era troppo tardi. Fino alla fine abbiamo sperato si potesse ancora salvare e invece, all'arrivo dei soccorsi era già deceduta. Sappiamo - dice ancora - che si è trattato di un incidente. Se ci fosse stato qualcuno in casa con lei, o se qualcuno di noi si fosse accorto prima delle fiamme chissà, forse la signora Maria si sarebbe potuta salvare».