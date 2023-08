Roma, furto di una borsa al ristorante indiano di Rione Monti: «Mi hanno rubato soldi, carta e telefono»

Una tranquilla serata d’estate al ristorante indiano di Rione Monti viene sconvolta dal furto di una borsa. «È accaduto l’altra sera, eravamo in tre, ci trovavamo a Monti, dunque in pieno centro storico, per cenare». Una zona che secondo D.G., il marito della donna che ha subito il furto della borsa, dovrebbe essere tranquilla, eppure così non è stato, è bastato un momento di distrazione per subire il danno. «Eravamo seduti fuori, e ci trovavamo al ristorante Indiano, nella borsa c’erano tutti i documenti, la carta, che abbiamo bloccato, il cellulare che non era un modello costoso, ma che dovremmo comunque ricomprare, pochi euro e qualche effetto personale».

Dunque un bottino abbastanza irrisorio che però non rincuora la coppia, che ancora non si riesce a spiegare come ciò sia potuto accadere. «Non ci siamo accorti di nulla, nessuno si è avvicinato a noi, la borsa si trovava saldamente tra due commensali.

Tutto è stato tranquillo fino alla fine della cena, quando mia moglie si è accorta del fatto, non sappiamo quando sia accaduto di preciso. Noi abitiamo a Roma da anni, non siamo turisti ed ecco siamo ben accorti». Purtroppo però la loro accortezza non è bastata, questi furti sono molto frequenti, sopratutto nei ristoranti del centro. Bisogna prestare molta attenzione, in genere quanto questi soggetti riescono nel loro intento probabilmente sono dei professionisti addestrati a dovere, altrimenti non ce la farebbero. La coppia ha sporto denuncia sopratutto per rifare i documenti, sono consapevoli che probabilmente non riusciranno a riavere mai nulla.