Roma, piazza dei Sanniti divide San Lorenzo. La pedonalizzazione al centro del dibattito tra assessore e cittadini

E’ stato un incontro più partecipato del previsto quello organizzato dal Municipio II al Bibliopoint di via dei Sardi 35, a San Lorenzo, per la presentazione dell’idea progettuale di pedonalizzazione di piazza dei Sanniti. Il primo di un ciclo di tre incontri in cui il Comune intende organizzare tavoli di lavoro per discutere insieme ai cittadini sulla fattibilità dell’iniziativa.

Di fronte all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, la presidente del Municipio II Francesca Del Bello ed esperti di Roma Servizi per la Mobilità e del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, diversi cittadini riuniti intorno al Comitato di quartiere che, già in diverse occasioni, avevano espresso non pochi dubbi e critiche sulla realizzazione dello stesso.

Il tutto nasce dalla partecipazione del Dipartimento alla Mobilità a un’iniziativa della Fondazione Bloomberg che, come racconta l’assessore Patanè, “metteva a disposizione dei finanziamenti per delle idee progettuali che riguardassero una migliore suddivisione dello spazio pubblico, oggi destinata quasi esclusivamente alle autovetture, per la creazione di spazi di aggregazione e pedonalizzazioni”.

“Si tratta di un’idea progettuale - sottolinea l’assessore - quindi non di un progetto. L’avviso pubblico parlava proprio di questo, cioè della possibilità di far partecipare alla realizzazione del progetto tutta la cittadinanza.

Ha vinto la nostra idea progettuale di presentare piazza dei Sanniti come luogo ma poi il progetto vero e proprio dovrà essere fatto in una serie di incontri partecipati” ha assicurato Patanè.

In particolare si tratterà di tre gli incontri. Il primo, avvenuto ieri, è stato pensato con l’obiettivo di inserire questa idea progettuale all’interno di un quadro più generale delle politiche pubbliche legate alla mobilità. In quelli successivi, quindi, si passerà a una fase più operativa con tavoli di lavoro tecnici che affronteranno il progetto sia da un punto di vista prettamente fattivo che sociale.

Già da questo primo incontro, però, il Comitato di quartiere San Lorenzo è intervenuto per riportare diverse critiche sulla realizzazione. In primis un problema legato alla viabilità, spiegano dal Cdq, che su piazza dei Sanniti ha uno dei suoi punti focali. Nel quartiere si è anche molto scettici in merito a chi, in futuro, frequenterà quell’area, dato che la piazza già insiste su una via gremita fino a notte fonda.

“Loro potranno specificare le loro opinioni all’interno dei tavoli - risponde Patanè - contribuire e tentare di capire quali sono le migliorie da apportare. Oggi abbiamo questo piccolo finanziamento che però per Roma significa tanto. Significa che una Fondazione internazionale importante come la Bloomberg parte da un piccolo progetto ma che potrebbe un giorno arrivare a finanziare progetti anche più grandi qualora noi dimostriamo una capacità di interlocuzione tra la cittadinanza e gli enti che si occupano della progettazione come, appunto, Roma Servizi per la Mobilità”, conclude l’assessore.