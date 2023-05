Roma destinazione preferita dagli italiani nell'estate 2023, la classifica di Booking

Roma è stata la regina dell'estate 2023. Lo dicono i dati diffusi da Booking.com sulle 100

destinazioni più cercate dagli italiani per soggiorni in Italia e all'estero, con check-in tra il primo luglio e il 31 agosto 2023. Nonostante le roventi temperature nei mesi estivi, la città eterna domina la classifica stilata dall'agenzia di viaggi olandese. Alle sue spalle Barcellona, Rimini, Parigi, Gallipoli e Napoli.

Gli italiani preferiscono ancora le spiagge della Penisola

La Top-100 dell'estate, inoltre, ha decretato la netta preferenza da parte dei turisti italiani per le località balneari nostrane. Ecco allora che San Teodoro in Sardegna e Porto Cesareo in Puglia - rispettivamente al 12esimo e 18esimo posto della claassifica generale - superano nelle ricerche anche destinazioni top come New York e Palma di Maiorca (20esima e 25esima nella graduatoria). Per quanto riguarda la scelta delle strutture ricettive, gli italiani prediligono la formula hotel, seguita da "appartamenti" e "bed and breakfast".