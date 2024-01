Matteo Garrone prima della serata dell'Oscar incontrerà il pubblico a Roma

Orgoglio italiano Matteo Garrone, regista dello straordinario lungometraggio “Io Capitano”, vincitore del Leoncino d’Oro alla 80° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia continua il suo viaggio con la candidatura all’Oscar. Prima di arrivare a Los Angeles, Garrone rincontrerà il pubblico oggi venerdì 26 gennaio alle 20:30 al Cinema Eurcine e anche alle 21:30 al Giulio Cesare di Roma. E domani 27 Gennaio alle 18:45 e alle 21:15 al Cinema Quattro Fontane.

Il film continua ad avere il suo massimo successo rientrando nella shortlist dei 15 titoli in gara per l’Oscar del Miglior Film Internazionale. La pellicola è un capolavoro, un viaggio vero, un’odissea contemporanea che dondola e dimena nel profondo le coscienze. Una trasposizione sublime di immagini, di eventi di cui troppo spesso non si ha consapevolezza: “Per il coraggio di una regia che sa perseguire idee ambiziose nonostante le immense difficoltà, per la verità nell’interpretazione, per la potenza di un racconto a metà tra sogno e realtà, in grado di trasmettere un messaggio universale di resistenza e solidarietà, ha commentato così la giuria di Venezia 80.

Oscar 2024, "Io capitano" candidato. Matteo Garrone: «Felice che l'avventura continui, spero che il film venga visto in tutto il mondo»

Tutti si chiedono se il film “Io Capitano" di Garrone è una storia vera.

Per tentare di raggiungere l’Europa due giovani ragazzi Seydou e Moussa decidono di lasciare l’Africa. I giovani dovranno affrontare una specie di odissea un po' più moderna, tra insidie nel deserto e i centri di detenzione in Libia e la minaccia del mare.

Arrivare sul suolo europeo sarà l'impresa più ardua che potranno mai immaginare di dover portare a termine. Ma il desiderio di avere una nuova vita, sarà più forte di ogni limite e di ogni caduta.

Questo film nasce dalle testimonianze reali di chi ha attraversato l'inferno che i protagonisti si trovano davanti, e pone la macchina da presa dalla parte di chi lo ha vissuto e lo vive davvero, e non da una prospettiva superficiale. Un controcampo di immagini necessario nel trovare una soluzione alle sofferenze di chi vuole soltanto trovare un futuro.

I commenti a caldo post candidatura.

Nella giornata di martedì 23 gennaio dopo una lunga selezione da parte dell’Academy, sono state annunciate le nomination ufficiali con tutti i film, attrici, attori e registi candidati per vincere l’ambito Oscar. Una grande soddisfazione per l’Italia grazie a “Io Capitano”. I primi commenti post nomination da parte della Rai: "Grande orgoglio per tutta l’azienda" commentano così l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore Generale Giampaolo Rossi: "Premiata la capacità di narrare il nostro tempo”. “La candidatura di Matteo Garrone agli Oscar con ‘Io Capitano’ è un motivo di grande orgoglio per tutta l’azienda e ci uniamo convintamente alla soddisfazione e all’emozione che accompagnano Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha prodotto il film insieme ad Archimede”. Continua De Maio: "Un grande traguardo, complimenti”. “Io Capitano di Matteo Garrone raggiunge un altro grande traguardo, riuscendo ad affermarsi in una competizione di altissimo livello, dove gareggiano i film più apprezzati su tutta la scena internazionale – afferma Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che ha coprodotto il film. La potenza della narrazione e la forza della storia stanno spingendo il film oltre ogni confine, il grande talento di Matteo Garrone nel raccontare l’odissea dei due ragazzi protagonisti, arriva realmente a toccare il cuore di tutti. La strada verso l’Oscar è però ancora lunga e per poter competere con i migliori 15 film del mondo è necessario svolgere ogni attività diretta a sostenere il film nella corsa alla cinquina dei finalisti".

La magica notte della premiazione dell'Oscar avverrà il 10 Marzo come di consueto nel Dolby Theatre di Hollywood.