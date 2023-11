Roma: si fa fare la manicure e poi fugge senza pagare, la truffa di 70 euro in un centro estetico del Rione Monti

Una cliente affabile si fa fare la manicure in un centro estetico del Rione Monti, e va via senza pagare, la donna ha lasciato un debito di 70 euro. L'estetista è ancora incredula del comportamento della cliente: «La donna era una romana di circa cinquant'anni. È passata al negozio verso l'ora di pranzo, in quel momento eravamo abbastanza libere e dunque abbiamo accettato di farle la manicure anche se non aveva preso un appuntamento in precedenza. A volte capita che qualcuno venga all'ultimo momento, stando in centro è facile che passino anche delle turiste e se c'è spazio le accontentiamo».

Nel negozio lavorano quattro persone compresa la titolare, oltre alla manicure si occupano di fare pedicure ed altri trattamenti estetici, come ad esempio la ceretta. «Avevamo altre clienti ma una di noi era libera, non avendo troppi appuntamenti subito dopo l'abbiamo fatta accomodare. Ci ha chiesto una ricostruzione totale delle unghie, alla quale poi abbiamo applicato il colore che ha scelto.

Per fare quest'operazione solitamente impieghiamo almeno due ore di lavoro. Iniziamo infatti facendo la manicure e successivamente andiamo a ricostruire con il prodotto. Una volta effettuati questi passaggi decidiamo la lunghezza dell'unghia e successivamente applichiamo due strati di colore, infine il top coat che siggilla lo smalto».

La donna era molto estroversa e sorridente e ha chiacchierato per tutto il tempo con la ragazza che le stava facendo le unghie facendo domande e discorrendo del più e del meno. «Quando è stato il momento di pagare le ho fatto il conto personalmente, avrebbe dovuto pagare 70 € ma proprio in quel momento è diventata strana ed ha iniziato a frugare dentro la borsa dicendo di non ritrovare il portafoglio. Ci ha detto che era certa di averlo lasciato in auto e che era parcheggiata proprio vicino al negozio, è uscita di corsa assicurandoci che sarebbe tornata immediatamente». Una volta uscita però la cliente non si è più presentata lasciando sconcertate le dipendenti e la titolare. «Ormai è passata una settimana e dubito che tornerà a saldare il suo debito, sinceramente una cosa del genere non ci era mai capitata. Forse abbiamo sbagliato a lasciarla andar via senza chiederle di lasciarci ad esempio un documento o qualcos'altro come garanzia, ci ha colte impreparate, la prossima volta se ci sarà, ci comporteremo diversamente. Noi sicuramente abbiamo perso tempo e lavorato per due ore gratis ma aldilà di questo, credo che a perdere sia stata più lei, si tratta di una profonda mancanza di rispetto ed empatia».