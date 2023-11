Roma, ladro rompe il vetro dell'auto e ruba gli occhiali di Gucci: il furto nel quartiere Esquilino

Il vetro dell’auto distrutto e il furto degli occhiali di Gucci, è accaduto a Piazza Fanti durante la notte, nel qartiere Esquilino. La vettura apparteneva ad Hind, la donna vive in una via limitrofa ed aveva parcheggiato lì proprio perchè non aveva trovato un parcheggio nei pressi della sua abitazione. «Avevo parcheggiato la macchina la sera prima verso le 21:30, mi sono accorta del fatto solo la mattina seguente quando sono uscita come sempre verso le 8:20. Al momento di aprire l’auto ho visto il finestrino del lato guida frantumato in mille pezzi, la macchina era piena di vetri e dunque inagibile». Un’amara sorpresa di prima mattina che ha destabilizzato la donna, che nel frattempo ha visto passare una pattuglia dei Carabinieri.

Il furto

«Li ho fermati ma mi hanno detto che loro non potevano fare nulla, mi hanno infatti consigliato di andare a sporgere denuncia direttamente a Piazza Dante».In un secondo momento è arrivato anche il conpagno della signora per darle una mano. «I ladri hanno rubato degli occhiali di Gucci, l’unica cosa di valore all’interno dell’auto. Li usavo per guidare e li lasciavo in macchina per comodità, ero molto affezionata a quegli occhiali e mi viene il nervoso a pensare che ero sul punto di decidere di non lasciarli piu in macchina, vista la situazione generale del quartiere, purtroppo mi hanno preceduta».

La denuncia

A quanto pare gli occhiali non erano visibili in quanto sopra di loro c’era una merendina proprio per nasconderli. «I ladri hanno portato via anche quella, insieme agli occhili, vivo nel quartiere da tre anni, sono venuta qui per iniziare la convivenza con il mio compagno che ha casa qui.

Per me all’inizio è stato uno shock perchè io venivo da due quartieri molto tranquilli, Parioli prima e Francia poi. Mi sono dovuta adattare a situazioni degrado e talvolta bordeline, con il tempo mi ci sono abituata. Chiamo spesso le forze dell’ordine per rapine, spaccio, atti vandalici». Insomma la situazione stando alle dichiarazioni di Hindi non è semplice, crede infatti che appena sarà possibile andranno via di lì. «Non è un posto dove vivere sereni e non è un luogo sicuro dove poter crescere dei figli». La controversia è che si tratti di un quartiere potenziale, in pieno centro con punti d’interesse storici e non è giusto che sia in queste condizioni. La spazzatura è ovunque, nelle strade circolano sbandati e tossici, i residenti vorrebbero controllo e pulizia in tutti i sensi.