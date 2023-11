Roma, arrestato il ladro di valigie: rubava i bagagli dei turisti a Termini

Sbarcano a Fiumicino o a Ciampino per visitare Roma, l'Italia. Sono carichi di bagagli. Portano con loro abiti e oggetti anche di valore, come le macchine fotografiche per immortalare i momenti più belli delle vacanze. Raggiungono il centro della Capitale con i taxi, il treno o il bus. Sono le prede preferite dai ladri che si aggirano nelle stazioni, ma anche alle fermate dei pullman che collegano la città con gli aeroporti. Ed è per questo che sempre più spesso i turisti sono vittime di furti.

Del resto si riconoscono facilmente tra la folla di cittadini e pendolari che ogni giorno affollano le stazioni, come Termini.

LE VITTIME

BUS NEL MIRINO

L'ultimo caso ai danni di un greco. Un ragazzo di circa 30 anni in vacanza con gli amici. È il pomeriggio del 19 novembre, la comitiva arriva in via Giolitti con un pullman proveniente dall'aeroporto di Fiumicino. Insieme agli altri passeggeri, il turista scende dal bus mentre davanti al vano portabagagli un cittadino straniero afferra il suo trolley nero e si allontana frettolosamente. Una scena che avviene sotto gli occhi della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polfer Lazio che arresta per furto aggravato l'uomo. Gli agenti restituiscono così la refurtiva al turista. Non sempre però sono vicende a lieto fine. E poi quello del 19 novembre è solo l'ultimo dei diversi casi di furti di valigie di turisti.

Via Giolitti. È lì che si fermano gli autobus che collegano gli aeroporti con la stazione.

Sono diverse le linee che offrono questo servizio perciò ogni giorno transitano tantissimi mezzi e tra chi arriva e chi parte «è molto facile che si crei il caos» dice Massimo Improta, dirigente del compartimento Polfer Lazio. Per questo «bisognerebbe modificare il sistema di salita a bordo degli utenti e anche quello di sorveglianza del bagagliaio dei mezzi» spiega. La vigilanza c'è, come anche le telecamere. Ma non è sufficiente. I malviventi sostano vicino gli stalli dei bus, osservano e attendono il momento giusto per avvicinarsi al mezzo e portar via le valigie. Una tecnica utilizzata da anni. Ma non è l'unica.

I turisti vengono derubati anche mentre sono distratti a consumare un pasto fugace prima di dirigersi in hotel, oppure a cercare di capire come muoversi in città guardando le mappe sui cellulari o sulle guide turistiche. La scorsa settimana gli agenti della Polfer hanno arrestato due stranieri che stavano cercando di rubare la valigia a un cittadino americano in vacanza. Uno distraeva la vittima facendo finta di chiedere informazioni mentre l'altro prendeva il bottino.

LE DENUNCE

Furti che avvengono quasi ogni giorno. E le denunce dei turisti lo dimostrano. Tre quelle raccolte nell'ultima settimana dai carabinieri del Nucleo Scalo Termini. «Solo sabato ne sono state presentate due» spiega Massimo Improta. Nel complesso, dal 19 al 26 novembre 2023 sono 50 le denunce di furto registrate dalla polizia giudiziaria del compartimento Polfer Lazio. Non si tratta solo di valigie rubate ai turisti, ma anche di portafogli sottratti a sfortunati passanti.