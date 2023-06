Martedì 20 Giugno 2023, 09:54

Questa sera, alle 20, il Cinema Troisi omaggerà l'attore Francesco Nuti, morto lo scorso 12 giugno all'età di 68 anni, proiettando il film Io, Chiara e lo Scuro del 1983. Diretto da Maurizio Ponzi, è uno dei più famosi interpretati dal "toscanaccio", il cui destino infausto è forse più rinomato della sua stessa carriera. Ad introdurre il film sarà l'attrice Giuliana De Sio, che fu la protagonista femminile del lungometraggio. Presentato alla sezione Un Certain Regard della 36sima edizione del Festival di Cannes, portò a entrambi gli interpreti la vittoria ai David di Donatello come migliori attori protagonisti.

LA TRAMA Francesco è un abile giocatore di biliardo, ma per mantenersi lavora in un albergo. È così bravo sul tavolo verde da riuscire a battere lo "Scuro", un rinomato campione. Dapprima le sfide avvengono per puro divertimento, ma quando l'avversario insiste nel mettere in palio soldi, il giovane si ritroverà travolto dai debiti e così inizia a rubare i soldi dei clienti dell'hotel. A complicare ancor di più la sua vita è la presenza di Chiara, una ragazza che abita nel suo stesso edificio.