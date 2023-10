Francesco Le Foche picchiato da un paziente, l'Ordine dei medici: «Stop alla deriva violenta»

Condanna dell'aggressione e solidarietà con il collega e la sua famiglia in questo momento difficile, ma anche preoccupazione: così il presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurgi e Odontoiatri (Omceo), Antonio Magi, sull'aggressione subita dall'immunologo Francesco Le Foche nel suo studio medico. «L'Omceo di Roma esprime la sua profonda preoccupazione - spiega Magi - e condanna fermamente l'aggressione subita dal collega, selvaggiamente attaccato nel suo studio medico. L'incidente, oltre a configurarsi come un'azione violenta alla persona, rappresenta una minaccia alla comunità medica nel suo complesso e pone serie domande sulla sicurezza dei professionisti del settore».

Francesco Le Foche, la solidarietà dei colleghi

«Le circostanze dell'attacco - aggiunge il presidente dell'Omceo di Roma - sono allarmanti e sottolineano la necessità di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro medico. È inaccettabile che professionisti, che hanno speso la loro vita a curare e proteggere gli altri, siano esposti a tali rischi». «Esortiamo le autorità competenti - aggiunge - a prendere tutte le misure necessarie per garantire che tali incidenti non si ripetano in futuro e per assicurare che gli aggressori siano portati davanti alla giustizia.

La solidarietà di Schillaci

«Desidero esprimere la mia solidarietà all'immunologo Francesco Le Foche, vittima ieri nel suo studio di un'aggressione inaudita da parte di un paziente. L'episodio di violenza lascia sconcertati e basiti. In quest'anno abbiamo previsto misure importanti dirette a presidiare la sicurezza degli operatori sanitari che lavorano nelle strutture del SSN. Ma è evidente che dobbiamo lavorare per promuovere un cambiamento culturale che permetta di riscoprire l'alleanza tra medico e paziente». È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Bassetti: violenza colpa dei ciarlatani in tv

«È incredibile quello che è accaduto a Le Foche, ormai prima o poi capita a tutti. Siamo arrivati alla declinazione della medicina secondo a chi passa per strada. I ciarlatani in Tv hanno portato a questo: durante la pandemia Covid si è data voce, male, a chi ha fatto della violenza una ragione di vita. Un Paese dove si manda un medico in rianimazione è finito. Si devono prendere dei provvedimenti, i medici vanno rispettati e non picchiati». Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, interviene sull'aggressione all'immunologo Francesco Le Foche, ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I di Roma. Bassetti ha denunciato più volte le aggressioni verbali e fisiche ricevuti in questi anni da no-vax.