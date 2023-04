Roma, iniziata a Tor Bella Monaca la bonifica della maxi discarica abusiva di via Aspertini

La grande discarica abusiva di rifiuti di via Aspertini nel VI municipio ha le ore contate. Dopo la bonifica e alla fine dei lavori e della riqualificazione verrà riconsegnata ai cittadini un’area verde di circa 2 ettari, un polmone verde compreso tra via Amico Aspertini e via di Tor Bella Monaca, diventato da anni una discarica abusiva a cielo aperto. Le operazioni condotte da Ama in collaborazione con il Dipartimento rifiuti e risanamenti di Roma capitale avranno un costo complessivo di circa 350 mila euro. Una squadra di 5 operatori dell’Ama da ieri è al lavoro, gli operai attrezzati avranno a disposizione un escavatore, un bobcat e un campion per procedere alla rimozione dell'incredibile montagna di rifiuti di ogni genere (rifiuti ingombranti e pericolosi, pezzi di automobile e chi ne ha, più ne metta, stimati in circa mille tonnellate. Nell’area, tra le montagne interminabile di spazzatura di ogni genere anche tante baracche di fortuna vecchie di un sgombero già effettuato e reiterato di un insediamento abusivo diventato un enorme proliferare di topi.

«Si tratta di una intervento necessario per avviare la riqualificazione definitiva di questo sito, che si trova in una zona centrale rispetto al quartiere di Tor Bella Monaca - le parole dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi insieme al presidente del municipio Nicola Franco - a breve distanza dalla sede municipale e da un liceo». Il presidente del municipio Nicola Franco ha poi continuato dicendo che una volta bonificata l’area verrà avviato un progetto che porterà alla realizzazione di un impianto di “parkour” per consegnare definitivamente il “polmone verde” ai residenti e a tutti i cittadini. «Andiamo avanti con il lavoro di pulizia che abbiamo avviato fin dall’inizio del nostro mandato, che ci ha portato a rimuovere più di 150 discariche abusive disseminate nei diversi territori» ha concluso poi l’assessora Alfonsi.