Roma, corteo di studenti davanti a Montecitorio: tensioni con la polizia. Fumogeni e cori contro le forze dell'ordine

Una manifestazione di alcune decine di studenti è in corso davanti alla Camera dei deputati. La Polizia ha chiuso l'ingresso di Piazza del Parlamento, ora presidiata da numerosi agenti in tenuta antisommossa, mentre i manifestanti accendono fumogeni e scandiscono cori contro le forze dell'ordine. «Andiamo verso il ministero dell'istruzione» ha urlato uno dei manifestanti al megafono, mentre il corteo ha cominciato a muoversi verso via del Corso e ci sono stati momenti di tensione con gli agenti che hanno sbarrato la strada.

La tensione

l corteo stanno partecipando un centinaio di studenti dei collettivi dei licei romani, che hanno occupato le scuole nelle settimane scorse, e che si erano dati appuntamento per un manifestazione davanti al Pantheon. Dal presidio i ragazzi sono partiti in corteo, scandendo cori e accendendo dei fumogeni, per arrivare a Montecitorio, dove hanno trovato il cordone schierato dei poliziotti. Dopo qualche momento di tensione, la situazione sembra essere tornata alla calma. «Chiediamo ascolto alle cariche del nostro Paese - dicono gli studenti - Il vostro tempo è finito, ora c'è il nostro».