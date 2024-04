Sabato 20 Aprile 2024, 06:20

Da una parte i ragazzi e le ragazze di Fridays For Future, dall'altra le organizzazioni studentesche pro Palestina. E in mezzo i romani bloccati nel traffico, con le auto e le moto ferme lungo le principali vie della città a causa dei due cortei organizzati ieri mattina. I manifestanti erano molti meno rispetto alle previsioni, circa 400 in tutto, ma hanno comunque creato disagi alla viabilità. Da Porta Pia a via Cavour, passando per piazza dell'Esquilino dove i due cortei si sono riuniti per proseguire la manifestazione fino a via dei Fori Imperiali.

Cortei, bufera su Romano La Russa: «Minorenni usati come avanguardie le spranghe 15 anni fa»

LE LAMENTELE

Le voci della protesta si sono mischiate ai clacson di chi ha dovuto affrontare un venerdì mattina più trafficato del solito. «Non è possibile organizzare queste manifestazioni in pieno Centro e nelle ore di punta», si è lamentato un automobilista mentre veniva bloccato dalla polizia prima di immettersi in via Cavour. Un disagio per i cittadini, ma anche per i molti turisti che si sono trovati in mezzo al caos rimanendo letteralmente a piedi dato che diverse linee degli autobus sono state deviate proprio per consentire il passaggio dei manifestanti. «E ora come facciamo a raggiungere la stazione?», hanno chiesto scoraggiate due giovani turiste.

LE TENSIONI

E tra una strada bloccata e un automobilista infuriato non sono mancati momenti di tensione con le forze dell’ordine. È successo in piazzale di Porta Pia, quando i manifestanti del corteo pro Palestina - partiti da piazzale Aldo Moro per raggiungere in piazza delle Repubblica gli ambientalisti - hanno tentato di entrare in via XX Settembre, non rispettando così il percorso previsto. Per questioni di sicurezza la polizia ha bloccato entrambi gli accessi alla via. La tensione si è alzata, come anche le urla dei manifestanti che hanno iniziato a intonare cori contro le forze dell’ordine. Dopo meno di mezz’ora gli studenti hanno deciso di cambiare percorso, rispettando le indicazioni della polizia.

I SINDACATI

Secondo le previsioni anche oggi c’è il rischio di ulteriori disagi al traffico. Alle 9.30 scendono in piazza i sindacati per una manifestazione organizzata da Cgil e Uil. Per consentire il passaggio del corteo che da piazzale Ugo La Malfa raggiungerà piazzale Ostiense, diverse strade verranno temporaneamente chiuse e i percorsi degli autobus deviati.