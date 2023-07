Castagne sotto 46 gradi al sole a Roma, la città senza stagioni

Il braciere è acceso e il termometro segna 46 gradi. Non servirebbe neanche il fuoco per scaldare le castagne sotto il sole di Roma. “Caldarroste”, la voce risuona tra i vicoli del Centro storico. Qualche turista si ferma, ne compra un cono e se le mangia. Eppure, quando avevo controllato, il periodo era un altro: da settembre a novembre. Ora non ci sono più stagioni, e anche le caldarroste a Roma sono diventate eterne. Che sia estate o inverno poco importa. Fanno parte della città, sono diventate un’attrazione che non può mancare. E dunque si possono trovare sempre. Ma quale gusto? Non importa, ormai si è perso. Ci ricorda allora che è la rarità a rendere qualcosa importante.