Giovedì 29 Dicembre 2022, 00:05

La security per il Capodanno 2023 entra nel vivo. Al countdown mancano due giorni. Ieri mattina il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in prefettura con i vertici delle forze dell’ordine ha dettato le linee guida e nelle prossime ore verranno definite con le ordinanze di Prefetto, Comune e Questura. L’attenzione massima è per il Concertone di San Silvestro al Circo Massimo dove gli organizzatori hanno fissato la capienza a 42.500 persone, anche se il Campidoglio pensa che potranno esserci fino a 50mila presenze. Saranno tutte controllate con i metal detector ai varchi: in via del Circo Massimo/via Fonte di Fauno; via dei Cerchi/piazza di Porta Capena; via della Greca/via Clivo dei Publici; via dei Cerchi/via San Teodoro; piazzale Ugo La Malfa/via delle Terme Deciane. Possibili chiusure anche in via dell’Ara Massima di Ercole e via di Santa Maria in Cosmedin. Le prime chiusure, dalle 7 del mattino, interesseranno via dei Cerchi.

Roma, spazzatura sulla Casilina: i residenti chiedono all'Ama che intervenga con urgenza

BUS E TAXI

Per permettere a tutti di raggiungere il luogo nella maniera più agevole possibile sarà rafforzata la rete del trasporto pubblico così come verrà implementata la turnazione dei taxi: le auto bianche, di fatti, potranno lavorare tutte senza orari fissi dalle 19 di sabato alle 7 del primo gennaio, resteranno attive le Ztl. Soprattutto, a vegliare sui partecipanti, verranno sguinzagliati oltre mille agenti, tra carabinieri, poliziotti e vigili urbani. Solo questi ultimi nel week-end saranno circa seicento, dal momento che dovranno anche occuparsi della gestione della viabilità durante la maratona “Mooney WeRunRome” che si snoderà per le strade del Centro nel pomeriggio di sabato. Tutte le fasi saranno seguite personalmente dall’assessora alla Sicurezza Monica Lucarelli.

LA MINACCIA

Mentre i runner percorreranno alcuni dei punti più belli della Capitale, gli anarchici italiani si sono dati appuntamento a partire dalle 16 in via Giulia dinanzi la sede della Dnaa, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tornano in piazza ancora una volta per protestare contro il 41 bis inflitto al loro leader Alfredo Cospito detenuto a Sassari. Prima di Natale avevano “firmato” i raid contro i bancomat e le vetrine di banche e uffici postali nel quartiere Appio Latino, non distante dalla caserma dei carabinieri di via Britannia dove nel dicembre del 2017 la Federazione anarchica informale (Fai) fece esplodere un ordigno artigianale. La mattina di sabato, invece, come “tradizione”, si ritroveranno davanti all’ingresso del carcere di Rebibbia dove, sempre alla vigilia del Natale, sono state lanciate due molotov nel parcheggio del personale. Tutta l’area attorno agli uffici della Dna sarà presidiata da agenti e militari dei reparti mobili e in borghese.

I CONTROLLI

Le antenne di Digos e Informativa dell’Arma sono ben tese per prevenire incursioni violente. E per evitare anche che infiltrati possano rovinare la festa organizzata dal Comune al Circo Massimo: sul palco saliranno la romana Elodie, affiancata da Sangiovanni, Franco 126 e Madame. Per consentire ai disabili di assistere in sicurezza, l’assessorato ai Grandi eventi ha garantito il posizionamento di una speciale piattaforma in corrispondenza del “Belvedere Romolo e Remo”. I portatori di handicap potranno accedere all’area da via Albania a bordo delle auto munite di contrassegno per le quali è stato previsto un parcheggio in largo Ugo La Malfa. Via del Circo Massimo sarà chiusa al traffico a partire dalle 19. Non mancheranno i camion bar: quattro le postazioni autorizzate, su turnazione. Atac, nel dettaglio, ha disposto l’intensificazione delle corse dei bus e delle Metro A, B, B1 e C. In particolare, come spiega l’assessorato alla Mobilità per la giornata del 31 dicembre saranno potenziate le linee bus delle principali direttrici verso il centro fino alle ore 21 - ultima partenza dai capolinea - mentre alcune linee bus effettuano servizio fino alle ore 2.30. Le linee metro A, B, B1 e C saranno potenziate ed effettueranno l’ultima corsa dai capolinea alle ore 2.30. Dopo le ore 2.30, le linee metro e la ferrovia regionale Roma-Lido saranno sostituite dalle linee bus notturne attive sino alle ore 8.00.