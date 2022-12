Capodanno Roma, ecco come muoversi in città a San Silvestro e il primo gennaio: tutto quello che c'è da sapere su bus e metro

Capodanno a Roma. Sono in molti, in queste festività, ad aver rinunciato alle vacanze natalizie a causa della crisi. Tanti i romani che hanno scelto di passare l'ultimo dell'anno e il primo gennaio in città, scegliendo gli eventi organizzati dal comune. Muoversi con i proprio mezzi sarà molto difficile a causa del traffico previsto per quei giorni. Ecco quindi la guida al trasporto cittadino per chi sceglierà di non spostarsi in città con i proprio mezzi su ruote.

Gualtieri: «Atac è salva, oggi annunciamo l’uscita dal concordato»

Orari metro e bus

«Per la notte dell’ultimo dell’anno le metro saranno prolungate nell’orario sino alle 2,30. Dopo le 2,30, sia le metro che la ferrovia MetroMare saranno sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive sino alle 8. Tutte le altre linee bus e tram, sempre il 31 dicembre si fermeranno alle 21 (le linee il cui servizio termina prima delle 21 mantengono il proprio orario), con l’eccezione di 13 collegamenti attivi anche di notte (sino alle 2,30). Le linee attive sino alle 2,30 di notte saranno H, 2 (per l'occasione su bus anziché su tram), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905», questo secondo quanto si legge sul sito dell'Atac.

L'azienda incaricata del trasporto cittadino fornisce altre comunicazioni: «La linea notturna n913 sarà attiva dalle 21,30 alle 2,30. I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano sono aperti dalle 5,15 del mattino e sino alle 3,15 di notte. Il parcheggio della stazione Ostiense è aperto dalle 6 alle 20. Il parcheggio Trastevere chiude alle 23». Tutte le biglietterie chiuderanno al pubblico alle ore 19, saranno però disponibili le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si potrà anche pagare con la carta di credito o il bancomat.

Sulla homepage dell'Atac ggiornamenti anche sul primo dell'anno: «Il primo gennaio, prime corse alle 8 del mattino, poi normale orario festivo. I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano aprono alle ore 7,45. Il parcheggio della stazione Ostiense apre alle 8. Il parcheggio Trastevere apre alle 6. Le biglietterie Atac sono aperte dalle 10,40 alle 20. Utilizzabili anche le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si può anche pagare con la carta di credito o il bancomat».

«Sui canali di comunicazione di Cotral e Astral gli orari di bus extraurbani, ferrovia Roma-Nord e ferrovia Metromare», conclude l'informativa.

Atac, bus nel caos. Il dicembre nero: fino a -17% di corse per guasti o ingorghi