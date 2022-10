Roma, va al bar ma trova chiuso per il caro bollette. «Caffè eliminato, posso farne a meno»

«Con tanto dispiacere sono andato a prendere un caffè al bar, ma ho trovato chiuso». Chiude i battenti il bar Taliani in via Genova, in pieno centro storico a Roma, nel rione Trevi. Apprezzata pasticceria nel cuore della Capitale, non è riuscita a far fronte al caro bollette.

Bollette del gas, maxi-stangata in arrivo. Assoutenti: «Per le famiglie circa 3mila euro l'anno»

Bollette la differenza di quasi 8mila euro

Fuori, all'entrata, i proprietari hanno confrontato le bollette di luglio 2021 con quelle di settembre 2022. Si è passati da poco più di 2mila euro a oltre 10mila. Una differenza di oltre 8mila euro. Troppe per un'attività del genere, che deve coprire i costi delle materie prime, dei dipendenti e anche dell'affitto. Situazione insostenibile, che ha portato i proprietari a chiudere. I clienti sono rimasti sorpresi e delusi, ma non tutti.

Caffè eliminato

«Caffè pagato 1,40€ oggi…inizierò a chiedermi cos’è di vitale importanza comprare e cosa posso farne a meno…caffè eliminato!», scrive Marco nei commenti. Contro il caro prezzi, e un inverno freddo, i romani hanno iniziato a prendere le contromisure. E a tagliare ciò che non è necessario: come la bevanda più bevuta dagli italiani. Il costo incide e il periodo del risparmio è già iniziato per molti.