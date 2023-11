Giovedì 23 Novembre 2023, 07:05

I Lungotevere diventeranno off-limits per pullman turistici e open bus. L'obiettivo è quello di decongestionare i 35 chilometri che corrono lungo il fiume della Capitale: in quest'ottica - a maggior ragione dopo l'apertura dei cantieri per il Giubileo - l'amministrazione vuole via via dismettere le aree di sosta per questi mezzi. Anche perché occupano molti stalli di parcheggio in punti dove la sosta per i residenti è un miraggio oppure contribuiscono, soprattutto in fase di manovra, a rendere ancora più lenta la circolazione su questi trafficatissimi tratti cittadini. Già nelle prossime settimane dovrebbero essere eliminate le piazzole per il carico o lo scarico dei passeggeri (tempo massimo consentito quindici minuti) oggi previste a piazza dei Tribunali (nei pressi del Palazzaccio) e a lungotevere Tor di Nona, non lontano da Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, e da piazza Navona.

Ogni giorno circolano sui Lungotevere della Capitale almeno 600mila tra auto, moto e camion. Nelle ore di punta si viaggia in media sotto i venti chilometri all'ora, con i maggiori rallentamenti verso lungotevere Arnaldo da Brescia, nei pressi di Prati, e verso lungotevere Testaccio. Senza contare che il traffico è diventato più caotico soprattutto verso il Centro, da quando è stato aperto il cantiere di piazza Pia per il Giubileo, dove verranno costruiti un sottopasso che si collegherà al tunnel del Gianicolo e una piastra pedonale per creare un lungo boulevard pedonale tra Castel Sant'Angelo e la Basilica di San Pietro, passando per via della Conciliazione.

Attualmente le soste per i tremila pullman turistici che ogni giorno arrivano e si muovono nella Capitale sono collocati in lungotevere Marzio, non lontano da piazza del Popolo, in lungotevere dei Tebaldi, all'altezza di via Giulia, in piazza dei Tribunali, di fronte alla Corte di Cassazione e vicino a Castel Sant'Angelo, in lungotevere Aventino, tra Circo Massimo e Testaccio, in lungotevere in Augusta, quasi in concomitanza con l'Ara Pacis e piazza Augusto Imperatore, in lungotevere della Farnesina e a lungotevere Ripa, appena oltre Trastevere, in lungotevere delle Navi e delle Armi, al Flaminio. Soltanto in questi due ultimi punti e all'Aventino, si può fermarsi oltre le due ore. Mentre per i 52 open bus, i pullman a due piani, in servizio a Roma, la fermata prevista è a Tor di Nona.

Come detto, nei prossimi giorni il dipartimento capitolino alla Mobilità, dopo averne discusso con il Comando della polizia locale, si accingerà a chiudere gli stalli di piazza dei Tribunali e di lungotevere di Tor di Quinto. Nel primo caso la sosta dei pullman turistici sarà trasferita a viale delle Milizie, per gli Openbus - tenendo conto che gli utenti scendono a Tor di Nona per raggiungere San Pietro - si stanno valutando soluzioni alternative a Prati. Durante il 2024 dovrebbero essere sospese le altre fermate sui Lungotevere, con l'assessorato ai Trasporti e l'Agenzia Roma Servizi per la mobilità, che stanno valutando una collocazione temporanea dei posteggi dei pullman a via del Circo Massimo, a piazza Albania, a via della Piramide Cestia e a Villa Borghese.

Sempre gli stessi uffici stanno ultimando un piano di parcheggio per i torpedoni durante il Giubileo: per decongestionare il traffico in Centro, l'amministrazione abbasserà le tariffe in periferia. In quest'ottica, da tempo il Comune vuole creare circa 675 stalli tra il Galoppatoio di villa Borghese, Largo Micara o il prato Falcone verso la Farnesina.