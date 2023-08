Metro A Roma, treni attivi da oggi su intera linea (anche su tratta Arco di Travertino-Ottaviano)

Metro A. Treni di nuovo in servizio tra le stazioni di Arco di Travertino e Ottaviano. E' stato riattivato questa mattina il servizio sull'intera linea A, dopo lo stop parziale e programmato avviato lo scorso 11 agosto da Atac per concludere in anticipo i lavori di rinnovo dei binari e rendere "disponibile il servizio della metro A anche la sera dal mese di dicembre". Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilità.

I lavori proseguono ora nelle ore serali.