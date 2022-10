Angelo "Ciccio" Nizzo, morto il re delle notti romane. Dal Gilda all'Alien: «Il tuo "vippaio" ora è tra le nuvole»

Il baffo e il suo eterno capello resteranno nella storia della Roma by night degli anni'90. Quando Angelo Nizzo, per tutti "Ciccio", morto a causa di un brutto male, vagava nei locali dei Bornigia: il Gilda, l'Alien, il Much More, il Gilda on the Beach. Era lì che lui custodiva i segreti del suo "Vippaio", come lo aveva ribattezzato e sceglieva chi poteva varcare la soglia dei privè. Se ne va uno dei re delle notti romane. Partito da Todi, è prima stato animatore della movida della capitale, per poi diventare pr e direttore artistico dello storico locale Gilda Club. Tra i tanti post che hanno riempito la sua bacheca Facebook di aneddoti in suo ricordo, c’è chi racconta che da anni combatteva con un male incurabile.

Il ricordo

Scrive Giampiero Ingrassia su Facebook: “Quante serate insieme all’Alien, al Gilda, eri un padrone di casa perfetto, gentile, ironico, spassoso. L’ultimo baluardo di un periodo che non esiste più. Fai buon viaggio Angelo Nizzo detto Ciccio, adesso il tuo “vippaio” sarà tra le nuvole”.

Tra i ricordi anche quello di Gabriella Sassone, meglio conosciuta col nome di Lady Gossip: “La Roma by night piange un altro grande amico e personaggio amatissimo. È volato in cielo anche Angelo Ciccio Nizzo storico pierre dell'Alien e del Gilda degli anni d'oro. Ciccio ha combattuto a lungo con un brutto male e da qualche anno si era trasferito in Umbria. Che grande dispiacere Ciccio proprio tu che sei stato l'anima di tante feste e di tante notti divertenti e goderecce, amico di tutti i Vip che coccolavi sempre. Ciao amico mio, non ti dimenticheremo! Fai buon viaggio e riposa in pace”.

Infine l'architetto Giusto Puri Purini: «Ci ha lasciato un "Angelo".. della Notte..Ciccio Nizzo cresciuto all'ombra di Gepy Mariani e Bruno Colella.. lo presentai a Giancarlo Bornigia alla fine negli anni 80 e divenne l'animatore n1 di tutti i miei locali.. dal Gilda, all'Alien.. ai locali di Fregene al Much More al Tatum..ecc..Vola Alto e Spensierato amico mio per lui nacque il "Vippaio".