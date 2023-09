Roma, addetto Atac aggredito da tre uomini in pieno giorno: era intervenuto per sedare una rissa. Lividi e braccia rotte

Ennesimo episodio di violenza a Roma, dove un addetto alla clientela Atac in servizio nella stazione della metro A Ottaviano è stato aggredito da tre stranieri a calci e pugni dopo aver cercato di sedare una rissa.

Metro A e B a Roma, ascensori off limits tra guasti e revisioni: fuori uso un impianto su tre

L'aggressione

Un'aggressione in pieno giorno, alle 16 di mercoledì 20 settembre, nella stazione metro Ottaviano.

Le parole del sindacato

Con una nota stampa, Gian Luca Donati e Antonio Cannore, rispettivamente segretario regionale e provinciale della Faisa-Cisal del Lazio, hanno denunciato l'aggressione: «Nell’ultima settimana quattro dipendenti di Atac, due verificatori e due addetti alla clientela, hanno subito quattro gravi aggressioni, tutte refertate in ospedale con diversi giorni di prognosi. L’ultimo e più grave episodio è di mercoledì pomeriggio. Un addetto alla clientela è stato aggredito da tre persone straniere che, oltre a lividi e contusioni, gli hanno rotto le braccia». «È una triste realtà resa ancora più grave dal silenzio che proviene dall’Azienda e dalle Istituzioni. È incomprensibile il mancato rispetto da parte di Atac dei propri dipendenti che subiscono quotidianamente aggressioni fisiche e verbali. Non è più possibile tollerare tale situazione. Ogni parte coinvolta deve fare la sua parte e al più presto occorre aprire un tavolo di confronto, che veda la presenza di Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Atac, Cotral, Trenitalia e gestori privati del Tpl. Servono azioni concrete e noi, come Faisa Cisal Roma e Lazio stiamo cercando di fare la nostra parte. Oltre le continue denunce e segnalazioni abbiamo organizzato una prima edizione di un corso di difesa consapevole dalle aggressioni fisiche e verbali. Siamo certi che questo non sia sufficiente per risolvere questa emergenza ma è comunque un primo segnale di attenzione verso una situazione indecorosa che non più tollerabile».