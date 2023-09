Martedì 19 Settembre 2023, 06:22

La metropolitana di Roma? Non è una cosa per diversamente abili, anziani o genitori con passeggini al seguito. Tra revisioni di impianti in servizio da tanto tempo e guasti di ogni tipo, sono tante le stazione delle linee A e B - compresa la più recente diramazione B1 - dove gli ascensori sono fuori uso. Nel più dei casi rendendo inaccessibile la stazione per chi non può prendere le scale, mobili o fisse, per raggiungere le banchine. Sulla linea arancione, quella che ha storicamente i numeri più alti come passeggeri, sono nove (su 27) le fermate con ascensori fermi, a vario titolo: un terzo del totale.

LA SITUAZIONE

Si parte dalle stazioni che hanno gli impianti fuori servizio a causa delle obbligatorie revisioni quindicennali. È il caso, partendo dal capolinea sud, di Subaugusta e Cinecittà, completamente non accessibili con ascensori. Stessa situazione, andando verso il Centro, per Furio Camillo, Ponte Lungo, Re di Roma e Manzoni. In pratica, tra Furio Camillo e Termini gli ascensori sono regolarmente funzionanti solo a San Giovanni e piazza Vittorio. Anche nel principale scalo ferroviario della Capitale, nodo di scambio tra le due linee A e B, peraltro, gli ascensori risultano non utilizzabili. Proseguendo verso l'altro capolinea (Battistini) gli impianti sono fermi nelle stazioni Cornelia e Baldo degli Ubaldi (per quest'ultima sul lato di Cornelia). Situazione non migliore sulla linea B-B1: qui gli ascensori sono fuori servizio per revisione nelle stazioni Conca d'Oro, Libia, Jonio e Annibaliano (sulla diramazione B1), mentre sulla tratta "storica" sono fermi per sostituzione integrale gli impianti della fermata Quintiliani e quello esterno a piazza Bologna. Fuori servizio anche gli ascensori delle stazioni Santa Maria del Soccorso, Pietralata e Monti Tiburtini così come, a Termini, quello esterno in direzione Laurentina, gli interni per Laurentina e Rebibbia-Jonio fuori servizio, e quello per il cambio banchina Laurentina-Rebibbia/Jonio.

GLI INTERVENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 28 settembre al 1° ottobre Atac effettuerà controlli e lavori di manutenzione urgenti su alcuni impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree lungo la B1. Le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus, organizzato con venti navette e frequenza a cinque minuti. «In previsione dell'aumento considerevole dei flussi che si concentrerà sulla linea B in occasione della Ryder Cup che Roma ospiterà per la prima volta - sottolinea l'assessore capitolino alla mobilità, Eugenio Patanè - Fra il 28 settembre e il 1° ottobre Atac garantirà un servizio metropolitano con una frequenza di 5 minuti sulla tratta Laurentina-Rebibbia». Il 29 e 30 settembre l'inizio del servizio sulla tratta Laurentina-Rebibbia e il servizio sostitutivo della B1 saranno entrambi anticipati alle ore 4,30. «Presso le principali stazioni interessate dall'evento, in particolare Ponte Mammolo, hub da cui partiranno le navette verso il Golf Club Marco Simone gestite da un operatore privato individuato dagli organizzatori della manifestazione - aggiunge Patanè - sarà presente personale Atac a supporto della clientela, per fornire assistenza e informazioni».