25 novembre, Il Messaggero si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

Il Messaggero si tinge di rosso in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Sul palazzo storico di via del Tritone 152 il 25 novembre pomeriggio verrà proiettato un grande fiocco rosso, simbolo della lotta alla violenza di genere. Appuntamento alle ore 17:00.

Un momento di riflessione che si fa ancora più sentito di fronte al numero crescente di femminicidi, arrivati a quota 107 nel solo 2023.