Polizia di Terni in campo contro la violenza di genere

L’amore non uccide, non umilia, non isola. La polizia da tempo porta avanti la campagna “Questo non è amore” tesa a contribuire alla crescita culturale della società affinché non ci sia più violenza di genere. A Terni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stato allestito un punto informativo in piazza della Repubblica, con la presenza di personale qualificato per parlare con i cittadini e fornire materiale illustrativo sui temi del contrasto alla violenza di genere con l’obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche. Contestualmente nella biblioteca comunale si è tenuto un incontro con autorità, rappresentanze delle associazioni antiviolenza e studenti. Il questore Bruno Failla è intervenuto per illustrare le strategie messe in campo dalla polizia di Stato per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Ogni giorno dell’anno è possibile rivolgersi ai poliziotti per avere supporto e chiarimenti sulle attività preventive e di sostegno in presenza di segnali di violenza o di atteggiamenti prevaricatori, per far si che le donne possano iniziare un nuovo percorso di vita libero da oppressioni e dal dolore. Il video di Claudia Sensi