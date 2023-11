Valditara: «Firmato protocollo d'intesa su prevenzione e contrasto alla violenza maschile»

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2023 In occasione della giornata internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne, il ministro Valditara ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa con i ministri della Famiglia e della Cultura, in merito di lotta alla violenza maschile: ““Ho firmato con il ministro della Famiglia Roccella e il ministro della Cultura Sangiuliano il Protocollo d’intesa su prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica. La giornata di oggi è importantissima non può esaurirsi in una consapevolezza che dura soltanto 24 ore, perché l’inaccettabile non accada mai più”. Fonte video Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev