Roma, ancora rifiuti in strada a San Lorenzo: la rabbia dei residenti

Sembra che per il quartiere San Lorenzo di Roma non ci siano speranze di miglioramento. Continuano infatti le lamentale da parte dei residenti che sono arrivati alla tredicesima segnalazione: “Siamo stanchi. Il nostro quartiere è abbandonato a sé stesso. Viviamo tra i rifiuti lasciati da qualche incivile su via dei Sabelli e via dei Luceri, e tra i clochard che hanno occupato diversi spazi su via dei Marsi»

Le immagini, condivise suresistsanlorenzo, ritraggono i cassonetti pieni zeppi di cartoni, poltrone abbandonate sulla strada, due materassi poggiati su un mezzo albero, coperte e vestiti. Infine come sfondo su via dei Luceri diverse tende. Continua il residente: «Noi siamo solidali con queste persone, cerchiamo di donare ciò che possiamo. Mia moglie molte volte scende a dare delle coperte oppure bevande calde. Ma noi del quartiere non possiamo fare altro. Dovrebbero intervenire le istituzioni. Per quanto riguarda i rifiuti lasciati in giro, è compito anche nostro: dobbiamo comportarci in maniera civile».